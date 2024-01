Zirkzee scheggia la traversa: 0-0 tra Fiorentina e Bologna dopo il primo tempo

Terminato il primo tempo del Franchi, ancora 0-0 il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna.





© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Derby dell’Appennino che regala il primo posto nelle semifinali di Coppa Italia, appuntamento importante per entrambe le squadre, i cui allenatori infatti impiegano più o meno tutti gli uomini migliore. La grande sorpresa di formazione sono i viola a tre dietro dall’inizio, una prima volta con Italiano dettata anche dal mancato arrivo di rinforzi sulle fasce dell’attacco. Rompe il ghiaccio col match Saelemaekers da lontano, ma tutto il primo quarto è maggiormente di marca Fiorentina: Kayode il più minaccioso, Skorupski lo respinge. Quindi la grande chance del primo tempo, appena dopo la mezz’ora: in area Zirkzee manda al bar Milenkovic ma grazia la Fiorentina scheggiando la parte alta della traversa. Non c'è altro da segnalare fino all'intervallo: 0-0.