Zurkowski show: tripletta e prima vittoria per Nicola con l'Empoli

È un pomeriggio che Szymon Zurkowski non dimenticherà mai quello di oggi: con una clamorosa tripletta, gol di destro, testa e sinistro, il polacco trascina l'Empoli al successo nella sfida giocata questo pomeriggio contro il Monza di Palladino, squalificato e sostituito da Citterio in panchina. Gara già indirizzata nel primo tempo dai due gol dell'ex Spezia, che nella ripresa riesce persino ad aumentare il passivo. Finisce 3-0, primo trionfo per Nicola in panchina.