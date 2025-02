0 minuti per Gilmour, Billing, Ngonge e Simeone, ma Conte assicura: "Sono tutti coinvolti"

Nel finale della conferenza stampa post-partita, Antonio Conte s'è espresso in un passaggio anche su Rafa Marin ed il coinvolgimento di tutta la rosa anche se all'Olimpico in realtà ha chiuso con soltanto due cambi e zero minuti per Gilmour, Billing, Ngonge e Simeone.

"Sfruttando la posizione di Raspadori abbiamo cercato di costruire un nuovo modulo che però non so per quanto continueremo a farlo. Speriamo che pian piano rientrino dagli infortuni, però sapete benissimo ché anche quando rientri dall'infortunio poi c'è bisogno del tempo di adattamento. Oggi ho sacrificato Politano per il bene della squadra, lui poi è entrato però lo vedo più a destra che a sinistra. Alla fine Mazzocchi mi ha chiesto il cambio intorno al 72esimo, l'ho tenuto fino all'80esimo e ho dovuto trovare un'altra soluzione in corsa. E non è mai facile. Però complimenti anche a Rafa Marin che è un ragazzo serio e che si allena, ha avuto la soddisfazione di esordire in campionato ed è un altro mattoncino che stiamo mettendo. Sono tutti partecipi e coinvolti. Se io posso dare un po' di spazio lo do, a volte un po' per necessità altre per merito. È un gruppo eccezionale che va oltre le difficoltà".