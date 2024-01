0 tiri in porta, l'allarme di Juan Jesus al 45': "Dobbiamo tirare, non mi piace difendere sempre"

Il Napoli ha chiuso la gara dell'Olimpico senza tiri in porta per la terza volta dal ritorno in Serie A, l'ultima volta risaliva al 1 aprile 2012 contro la Juventus.

All'intervallo sono passate sotto traccia le parole di Juan Jesus a DAZN che immaginava un secondo tempo di maggiore spinta: "Il modulo ci dà sicurezza ma non mi piace sempre difendere. Dobbiamo gestire meglio il pallone e tirare verso la porta. Dobbiamo cercare di portare i tre punti a casa che sarebbero importanti per la classifica e per il morale della squadra".