5 gare fuori senza gol mancavano dal ’79, Improta ricorda: “Vi racconto quell'anno"

Il Napoli ha chiuso senza segnare anche a San Siro contro il Milan e bisogna andare indietro di decenni per trovare numeri così disastrosi. La squadra di Mazzarri non ha segnato alcuna rete nelle ultime cinque trasferte di campionato (un pareggio e quattro sconfitte). Non accade addirittura dal 1979: in quel caso i partenopei rimasero a secco di gol in sei gare fuori casa di fila in Serie A.

Gianni Improta giocava in quel Napoli e ai microfoni di Radio Goal ha raccontato: “L’allenatore era Vinicio. Io fui il primo acquisto, di ritorno da Catanzaro. Si cercava un bomber, Ferlaino mi convocò e mi disse ‘hai rapporti con Paolo Rossi?’, io dissi sì, lo chiamammo, Rossi accettò il trasferimento ma qualche settimana dopo mi disse che non poteva accettare perché qualcuno gli aveva creato problemi. L’anno successivo sarebbe andato da qualche altra parte, non so se mi sono spiegato. A noi mancava il bomber, arrivò Speggiorin, e fu una stagione, anonima”.