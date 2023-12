A Meret il premio di sportivo friulano dell'anno: "Vincere lo Scudetto a Udine è stato particolare"

Alex Meret ha vinto l premio MV Sport del Messaggero Veneto come sportivo dell'anno. Il portiere del Napoli ha trionfato nella scorsa Serie A

Alex Meret ha vinto l premio MV Sport del Messaggero Veneto come sportivo dell'anno. Il portiere del Napoli ha trionfato nella scorsa Serie A e anche quest'anno sta tornando ai suoi livelli, col rigore parato venerdì a Pessina contro il Monza. A margine del premio ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dallo stesso quotidiano:

"Per un friulano come me ricevere un premio dal giornale della mia terra è motivo di orgoglio e di enorme piacere. Noi friulani si sa siamo sempre molto legati alla nostra terra e io appena posso ci torno. Questo riconoscimento sta a dimostrare che sono stato protagonista di un’annata positiva. Quando sei bambino sogni ad occhi aperti di conquistare uno scudetto. Averlo fatto in un club che non lo vinceva da tanto tempo rende tutto ancora più speciale. Per me, poi vincerlo a Udine davanti a tutta la mia famiglia ha reso il tutto ancora più particolare”.