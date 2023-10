Abete: "Attacchi politici a Gravina? Figc ben gestita, non vedo responsabilità"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Nell'alternarsi dei governi c'è sempre stato un grande rispetto per la Figc e sono convinto che al di là delle comunicazioni questo rispetto ci sarà sempre. La Federcalcio è gestita in maniera idonea, non ci sono situazione e problematiche che necessitano di richieste di dimissioni o commissariamenti". Giancarlo Abete, in passato parlamentare, per anni alla guida della Federcalcio e ora presidente della Lega nazionale Dilettanti, interviene così in merito agli attacchi della politica alla gestione della Figc da parte di Gabriele Gravina. "Quando gli interventi del Parlamento sono basati solo su valenze politiche - precisa Abete - accade quello che è successo con la Corte Costituzionale che ha bocciato la norma sul limite dei tre mandati.

Io non vedo alcun tipo di responsabilità della Figc su problemi che il paese ha in misura ben più grande rispetto a quelli dello sport. Il ministro Abodi molto presente, attendiamo risposte del mondo politico sul calcio di base". (ANSA).