Accardi: "Giuntoli al Napoli non mancherà sul mercato, ma nel lavoro di campo..."

Beppe Accardi, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' “Questa strategia, di non avere il ds ma un pool che si occupi di mercato, l'ha iniziata il Milan quando ha detto addio a Maldini e Ricky Massara. Quello che le società oggi non capiscono è che il ds è fondamentale per la gestione dell'andamento della squadra durante l'anno. È quel cuscinetto che ha la capacità di saper ammortizzare tutte le problematiche, i dissapori che capitano.

È colui che riesce a mantenere tranquillo l'ambiente nei momenti di difficoltà. Oggi questo è il lavoro del ds, non quello che riguarda la gestione reale della compravendita della società".