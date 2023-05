Accardi-Napoli? Rebecca Corsi: “Infastiditi da questo cinema mediatico. Faremo tutto per trattenerlo"

Rebecca Corsi, vice presidente e amministratore delegato dell'Empoli, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Sampdoria

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rebecca Corsi, vice presidente e amministratore delegato dell'Empoli, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Sampdoria, affrontando anche l'argomento del possibile addio di Pietro Accardi che potrebbe prendere il posto di Giuntoli al Napoli: "Non è un argomento per noi. Questo cinema mediatico ci infastidisce un po'. Pietro ha un rapporto simbiotico con mio padre e qualora si presentasse la situazione, ma così per ora non è stato, faremo di tutto per trattenerlo".