Accardi: "Osimhen? Iniziamoci a preoccupare, il rinnovo è troppo lento..."

Beppe Accardi, procuratore, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Beppe Accardi, procuratore, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Futuro Osimhen? Bella domanda: secondo me, ci si può iniziare a preoccupare un po’ perché avendo questa pressione dall’Arabia e vedendo la lentezza nel rinnovo, ci si chiede legittimamente cosa stia succedendo. Veiga come sostituto di Zielinski? Veiga non costa poco, mi chiedo quando sarà possibile vedere i ventunenni italiani al centro del mercato europeo. Dobbiamo produrre molti più talenti per abbassare i prezzi ma per farlo occorre puntare sui settori giovanili. Griglia per la prossima stagione? Il Napoli resta competitivo, restano competitive per i primi tre posti anche Inter e Juventus. Meluso ruolo marginale? Anche Giuntoli non fu presentato in pompa magna.

A Meluso non piace stare sotto i riflettori. Avrà il ruolo di Giuntoli e sono certo che darà grandi soddisfazioni al Napoli”.