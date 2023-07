Accostato al Napoli, Bernardeschi sul futuro: "Champions mi manca. Bello ricevere attenzioni"

Federico Bernardeschi, ospite degli studi di Sky, ha parlato così della propria esperienza in Canada e non solo

Federico Bernardeschi, ospite degli studi di Sky, ha parlato così della propria esperienza in Canada e non solo: "Mi sono trovato subito molto bene, la città è pazzesca e le persone gentili. Purtroppo siamo inciampati nel percorso, non ci aspettavamo di essere così giù in classifica quest'anno, ci sono stati dei problemi ma speriamo di invertire la rotta".

Scegli qualcosa che ti manca dell'Italia:

"La Champions mi manca, l'Italia è casa mia ed è normale che un po' manchi".

Un anno fa parlavi di scelta di vita, ma in Italia si accosta il tuo nome a società come Bologna, Atalanta e Napoli. È solo fantasia?

"Al momento sono un giocatore del Toronto e qui sto bene. Se ci fossero opportunità le valuterò con il club, con grande onestà. Fa piacere ricevere attenzioni, sono lusingato e grato di questo".

È un anno importante, ci sono gli Europei, credo tu ci tenga a difendere il titolo...

"Certo, tutto pesa".

Ti piace il nuovo Milan?

"Penso che sia una grandissima squadra, alla fine arriverà là dove deve arrivare. Loftus-Cheek e Pulisic vengono da due annate non brillantissime, ma se azzeccano la stagione giusta sono giocatori importanti".