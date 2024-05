Accostato al Napoli, Brescianini elogiato da Di Francesco: "Umile e puoi metterlo ovunque"

Il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Empoli ha parlato così.

Il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Empoli, ha parlato anche di Marco Brescianini, definito uomo simbolo da molti nell'ultimo periodo, con il centrocampista cresciuto in maniera esponenziale:

"Non voglio dargli troppa responsabilità, sicuramente all'interno della rosa è quello cresciuto maggiormente. Ha ricoperto diversi ruoli, ha fatto anche il terzino. Quello che mi piace di più di Marco è la sua umiltà, è una spugna che apprende tutto. Se ne sta parlando tanto ora ma non gli deve pesare perché ci salveremo con il lavoro di squadra non con un singolo".