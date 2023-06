Accostato al Napoli, Fonseca: "Voglio fare bene in Europa col Lille, qui mi trovo benissimo"

Paulo Fonseca, tecnico del Lille accostato al Napoli, ha ha parlato della sulla prima stagione in Ligue 1 e dei progetti futuri.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico del Lille accostato al Napoli, ha ha parlato della sulla prima stagione in Ligue 1 e dei progetti futuri: "Le più grandi emozioni di questa stagione? Ce ne sono tante. Credo che ne sceglierei due. La prima è stata la partita di ritorno contro il Monaco pareggiata zero a zero. Dopo quella partita non avevo più dubbi, ho iniziato davvero a credere che fossimo in grado di puntare all'Europa. La seconda è stata dopo la vittoria in casa contro l’OM. In quel momento avuto la certezza che l'Europa non ci sarebbe sfuggita, che ce l'avremmo fatta".

Prossima stagione in Europa con il Lille? "Prima di tutto, credo che abbiamo la responsabilità di esserne all'altezza. Giocare in una competizione europea è importante, ma ti mette di fronte a diverse difficoltà a cui noi stiamo già lavorando, come il bisogno di migliorare la squadra, anche perché il numero di competizioni nell’arco di una stagione aumenta".

Una grande stagione anche a livello dei singoli? "Non li nominerò tutti, ma prendiamo ad esempio Lucas (Chevalier), Bafodé (Diakité), Alexsandro, Leny (Yoro) e Carlos (Baleba). Sono tutti alla loro prima stagione in Ligue 1. Anche altri giocatori esperti sono stati molto importanti per la squadra, come Rémy (Cabella), che ha indubbiamente disputato una delle migliori stagioni della sua carriera, e Jonathan David, che ha segnato molti gol. Grazie alle performance di tutti abbiamo anche raggiunto il nostro obiettivo, quello di poter giocare nelle competizioni europee. Abbiamo molto di cui essere orgogliosi".

Sul suo legame con la piazza: "Come mi trovi a Lille? Mi trovo benissimo. La gente è molto gentile con me. Amo il campionato, amo la mentalità della nostra squadra, amo i tifosi, amo tutti qui. È impossibile per me non essere felice. Devo ammettere che è qualcosa che non mi aspettavo, non fino a questo punto. Mi sento davvero bene qui in Francia".