Accostato al Napoli, Pioli glissa sul futuro: "Che succede con gli arabi? Non rispondo..."

TuttoNapoli.net

Al Milan possono arrivare i fondi arabi, che effetto può avere per lei? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida casalinga contro lo Slavia Praga - gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "Non so rispondere... Meglio così". Il tecnico del Milan è stato accostato al Napoli per la prossima stagione.