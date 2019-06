Accostato al Napoli, Quagliarella pensa ai tifosi della Samp: "Grazie per quel che fate"

Fabio Quagliarella ha giocato ieri nella partita d’addio al calcio di Francesco Flachi. L’attaccante della Sampdoria è stato sommerso dai cori e dagli applausi dei tifosi, ai quali ha detto: “Non so più come ringraziarvi - le sue parole sotto la Gradinata -. Domani ho un impegno abbastanza importante (ha detto in riferimento al ritiro con la Nazionale a Coverciano, ndr). Ci tenevo a essere qua per Francesco e colgo l’occasione per ingraziarvi. Grazie per tutto quello che fate per me e per la squadra, grazie davvero”, ha concluso.