Accostato al Napoli, Sudakov: “Voglio campionato top, Serie A lo è. Mi ispiro a Modric e Barella”

Georgiy Sudakov, talento offensivo dello Shakhtar Donetsk, è stato spesso accostato anche al Napoli e alla Juventus. L'ucraino ha parlato ai microfoni di Sportitalia, partendo dalle sue fonti di ispirazione: "Mi piace il modo di giocare di Luka Modric, poi Phil Foden è un grandissimo calciatore che sta dimostrando tutta la sua fantastica qualità. E posso citare anche Barella".

Cosa le piace in particolare di questi fuoriclasse?

"Sono tutti calciatori molto creativi e con grandi colpi, che stanno offrendo prestazioni incredibili ad alto livello già da molto tempo. Se parliamo di Modric sono 15 anni che fa certe cose in grandi palcoscenici. Barella e Foden sono più giovani, ma da almeno 5 anni giocano a grande livello ed è un qualcosa di fantastico".

Come si sente a sapere di essere considerato uno dei migliori giovani talenti europei in circolazione?

"È bello sapere di avere un tale riconoscimento, ma io continuo a lavorare e non ci penso".

Quanto sarebbe importante per lei giocare l'Europeo con l'Ucraina?

"Penso che partecipare all’Europeo sia sempre un risultato gratificante per l’Ucraina. Ed in questo momento significherebbe anche di più: sarà una doppia motivazione quella di rappresentare la mia Nazionale in Germania, dimostrando quanto siamo una squadra forte ed una nzione altrettanto forte, in tempi così difficili per il nostro Paese".

Sogna di giocare in Premier League, ma un'eventuale proposta dall'Italia la prenderebbe in considerazione o no?

"Certo. Come ho detto, la Premier League è un campionato incredibile, ma prima di tutto voglio giocare in una delle prime 5 leghe e l’Italia non fa eccezione in tal senso".