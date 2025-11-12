Acquafresca: "Conosco Conte, sono convinto di una cosa"

L'ex attaccante di Serie A Robert Acquafresca è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Lei ha avuto Allegri:

"E' completamente diverso nella gestione dei calciatori e nella gestione in fase di non possesso. Con Allegri ho fatto la mia miglior stagione, ci siamo tolte belle soddisfazioni. Per vincere devi osare, quella era una squadra giovane poi. Allegri poi è cambiato, mentre Gasperini ha sempre avuto questa idea di gioco ben marcata".

Che ne pensa della situazione Conte-Napoli?

"Conoscendo il mister, in queste situazioni non è uno che si rilassa, anzi, si va di più. E lo capisco. E' giusto sempre rimanere sul pezzo".