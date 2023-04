Adani alla BoboTv: "Svolta dopo giocata incredibile di un 'ufo' che ha spaventato il Napoli"

Lele Adani è intervenuto alla BoboTv per commentare la sfida di San Siro

Lele Adani è intervenuto alla BoboTv per commentare la sfida di San Siro: "La conferma della partita è su ciò che sostenevo nella gara di campionato. Il Napoli non ne usciva depotenziato ma il Milan usciva potenziato. Il Napoli stava segnando dopo un minuto, ci sono stati 7 tiri in 12 minuti in cui il Milan non è esistito, poi c'è stato un ufo di nome Leao che ha attraversato il campo con una giocata incredibile. Una giocata che ha spaventato il Napoli e ha cambiato gli scenari. Da quel momento in poi il Milan è stato pericoloso".