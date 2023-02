Adani alla BoboTv: "ADL prende offese da 15 anni ma vincerà l'unico scudetto senza Maradona!"

Nel corso di Bobo Tv Lele Adani ha elogiato il Napoli

Nel corso di Bobo Tv Lele Adani ha elogiato il Napoli: "Se il Napoli vincerà lo scudetto, ed è vicino, De Laurentiis potrà dire di aver preso il Napoli dalla Serie C, di aver vinto l'unico scudetto senza Maradona, di aver venduto tutti i più forti, di non avere un debito, di avere pronostici contro e di aver preso offese per 15 anni. Lui potrà dire una cosa così, lui può dirlo. Nessuno è Dio ma queste cose lui le può dire e non sono rilievi, sono cose tutte clamorose perché tutte vere!".