Adani alla BoboTv: "Kvaratskhelia il migliore e l'unico a provarci, un compagno non l'ha aiutato"

Tramite i microfoni della 'Bobo TV' Daniele Adani ha analizzato il passaggio del turno del Milan

Tramite i microfoni della 'Bobo TV' Daniele Adani ha analizzato il passaggio del turno del Milan. Grazie al pareggio conquistato al Maradona i rossoneri hanno staccato il pass per le semifinali di Champions League: "Il Milan ha vinto nell'unico modo che poteva vincere, non poteva fare una gara diversa. Stava negli ultimi 30 metri e negli ultimi 30 metri aveva più alleati. Il Napoli ha fatto tanti attacchi negli spazi stretti: il migliore dei partenopei è stato Kvaratskhelia, s'è inventato le due occasioni del Napoli che in altri tempi sarebbero stati due gol. In altri tempi avrebbe centrato la porta ma io a un ragazzo del 2001 al 18 aprile non gli muovo critiche: Osimhen poi non gli ha dato una grande mano.