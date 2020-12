Adani bacchetta il Napoli: "Inaccettabile ko con la Lazio, mi aspetto acquisti"

Al canale Twitch di Christian Vieri. su Twitch parla Daniele Adani: "Con la Lazio è stata la peggior partita della gestione del Napoli di Gattuso ed è sulla panchina da dicembre. O hanno vinto o perso, mai pareggiato in questo campionato: ha avuto dei deficit gravi nei giocatori, e per questo faranno 3-4 acquisti. Davanti hanno Osimhen, Mertens che ha battuto il record di Maradona, Petagna, Milik e Llorente che ha vinto due Scudetti e con la Spagna. Poi Lozano, Insigne, Politano, può giocare Elmas. Se vedo un tridente così, non posso pensare che perde con l'Inter, col Milan, con la Lazio in quel modo... Milik e Llorente vanno via, poi magari Lobotka se non serve, dietro Malcuit che ne hai altri. Il ko con la Lazio non riesco ad accettarlo, sono deluso perché stimo Gattuso. Mancavano giocatori importanti ma non può non calciare in porta".