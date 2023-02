Adani: "C'è una differenza tra questo Napoli e quello di Sarri, ma il dominio parte sempre dal possesso"

Lele Adani, ex calciatore, alla 'Bobo Tv' su Twitch ha detto la sua sulla questione possesso palla

Lele Adani, ex calciatore, alla 'Bobo Tv' su Twitch ha detto la sua sulla questione possesso palla: "Il Napoli domina il gioco, ma è bravo anche in marcatura, sacrificio, fase difensiva. Ha 5 calciatori che sono i primi per palloni giocati, col possesso domina gli avversari ed il gioco. Il dominio si fa così, non sei nella pallanuoto che metti il pallone sotto. Ai tempi di Sarri, giocando in una metà campo, erano 2-3 su 5, Jorginho, Hamsik, Koulibaly, a volte Ghoulam, ora il Napoli ha sempre 5 su 5 perché fa sempre la partita".