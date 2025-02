Adani: "Conte chiede più fame ai giocatori, ma il discorso lo ha fatto ad ADL in apposite sedi"

Lele Adani, ex calciatore e oggi commentatore, a Rai 2 nel corso de 'La Domenica Sportiva' ha parlato delle difficoltà del Napoli di Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me non abbiamo approfondito a dovere l’importanza di Kvara. Qua nessuno ha mai pensato che Kvaratskhelia quest’anno sia stato il calciatore di due anni fa, ma era ancora il miglior calciatore del Napoli.

Se tu perdi il miglior calciatore della rosa va rimpiazzato, o se no inevitabilmente quando si fa male il sostituto - stava facendo bene David Neres - devi cambiar sistema di gioco. Cambia il progetto. Ora, il messaggio di Conte: questo discorso lo fa in apposite sedi, va negli uffici del presidente e dice ‘Qua abbiamo fatto un percorso ed è stato buttato, perché non è stato sostituito questo calciatore e io ti avevo chiesto delle garanzie’. Però ai suoi giocatori gli dice di avere più fame e più attenzione: è partita la motivazione per Napoli-Inter”.