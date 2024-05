Adani criptico: "Cambia il padrone, cambia la convenienza. Resta il servilismo"

Sono ore di grandi discussioni attorno a Massimiliano Allegri ed alle sue reazioni dopo la vittoria di Coppa Italia

Sono ore di grandi discussioni attorno a Massimiliano Allegri ed alle sue reazioni dopo la vittoria di Coppa Italia. Il tecnico ha avuto un incredibile faccia a faccia con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, che ha denunciato l'accaduto. Sulla serata di Massimiliano Allegri, senza farne il nome, scrive così Lele Adani su X.

"Quello che dimentica, anche il padrone, è che il servo agisce per convenienza e mai per affetto: cambiata la convenienza, cambia il padrone. Il servilismo, quello rimane, sempre. Così come la tristezza, anzi la miseria umana".