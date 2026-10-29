Adani: “Dal Napoli voglio 5 gare di fila così! E’ la prima o seconda squadra d’Italia…”

Lele Adani ai microfoni della Rai ha commentato la vittoria del Napoli che ha superato 4-1 il Monza: "Mi soffermo sull’atteggiamento di squadra. Anche in una gara come oggi, in cui fino al 50-55’ non è riuscita ad indirizzarla come voleva e ci sono state grandi parate di Milinkovic, però io mi prendo la scelta di andare a fare il terzo e poi il quarto e chiudere con autostima contro una squadra che su 9 volte per ben 6 ha preso dai 3 gol.

Se pensiamo due settimane fa a Venezia, vale lo stesso discorso fatto con la Juve: non basta una sì, una forse, una no, devo prendere 5 partite fatte in un certo modo. Non significa cinque vittorie, ma di segnali di salute, partite di calcio propositivo, equilibrato, il Napoli degli ultimi due anni perché la squadra vale il primo o il secondo posto”.