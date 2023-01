Adani demolisce Allegri: "2° gol emblematico, chi ha preparato la difesa in settimana?"

Questo il pensiero di Daniele Adani nel corso della BoboTv su Twitch dopo Napoli-Juventus 5-1

Questo il pensiero di Daniele Adani nel corso della BoboTv su Twitch dopo Napoli-Juventus 5-1: " La Juve dopo l'anno scorso doveva essere incazzata e con i giocatori che ha per me è la squadra più forte della Serie A. Nello scontro diretto però serviva un segnale diverso. In realtà nell'ultimo anno e mezzo questa Juventus non ha costruito nulla. L'esempio della prestazione della Juventus di stasera è quello che si ha sul secondo gol, quello di Kvaratskhelia.

Chi doveva prendere il georgiano? Perché ok Bremer che si fa raggirare da Osimhen che in questo momento è un'ira di Dio, ma Danilo che fa? Deve raddoppiare sul nigeriano o chiudere sul 77? Perché se la cosa che Danilo doveva fare era la prima il quinto di centrocampo avrebbe dovuto chiudere Kvaratskhelia e invece non c'era. Chi ha allenato e preparato le chiusure, le scalate sul georgiano in settimana? Io no perché mi occupo d'altro"