Adani esalta Conte: "Straordinario! È in vetta ma senza tanti giocatori dell'anno dello scudetto"

Il giornalista e commentatore Lele Adani, nel corso de 'La Domenica Sportiva' sulla Rai, ha parlato del Napoli di Antonio Conte: "Io credo che non bisogna mai sottovalutare o dare per scontato il lavoro che sta facendo questo straordinario allenatore con questa squadra, niente è dovuto. Vi ricordo qualche nome che c'era nell'anno dello scudetto: Osimhen, Zielinski, Kim, Mario Rui, Elmas, Lozano. Poi di questa squadra che ora è in testa alla classifica ha perso Buongiorno per infortunio, è andato via Kvara... Ha creato un gruppo unico. Dopo la doppia sconfitta con la Lazio ha fatto sei vittorie di fila. Se gli trovavamo un difetto prima erano i gol, ora segna anche".

