Adani esalta il Napoli: “È uno spettacolo, col Bologna poteva finire 6-2”

Daniele Adani, ex giocatore e attuale opinionista, è intervenuto alla BoboTv su Twitch e commentato il momento degli azzurri: “Il Napoli è uno spettacolo. Il Bologna ha fatto una buona partita ma poteva finire 6-2, voglio ricordare che gli azzurri hanno preso due traverse. Osimhen? Nel modo in cui è entrato in campo in Champions League e in campionato vedo l’impronta di Spalletti. Le parole di Osimhen a fine partita in cui ha parlato di Kvaratskhelia e ha elogiato Raspadori mi sono piaciute molto, non gli si può chiedere di più. Chissà cos’altro fa il georgiano in allenamento…”.