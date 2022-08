Adani esalta Kvara: "Grandissimo acquisto del Napoli! Ha il gol dentro, fa già la differenza"

Ha parlato così Daniele Adani, a Rai Sport durante la trasmissione "Calcio Totale", in merito all'impatto più che positivo avuto da Khvicha Kvaratskhelia

"Per caratteristiche tecniche aveva già fatto intendere che si sarebbe ambientato fin da subito nel nostro calcio, dove è richiesta un'attitudine anche tattica al sacrificio". Ha parlato così Daniele Adani, a Rai Sport durante la trasmissione "Calcio Totale", in merito all'impatto più che positivo avuto da Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli in Serie A: "E' un ragazzo che lavora molto anche senza palla, oltre ad avere la capacità di dribblare e prendere l'iniziativa con intraprendenza. Sa andare lungo la fascia, sa convergere al centro, non a caso ha segnato un gol di testa, uno di destro e uno di sinistro. Ha il gol dentro. Oltre che fare l'ala, sa fare anche la punta, ruolo in cui gioca con la Nazionale georgiana. Con Spalletti migliorerà anche il fatto di associarsi con i compagni, di combinare nello spazio stretto e di alzare la testa per fare la scelta giusta. E' un grandissimo acquisto, un ragazzo che è già utile e in grado di fare la differenza".