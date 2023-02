Adani: "Il grande cammino del Napoli non deve far dimenticare le altre mancanze"

Il noto commentatore tv Lele Adani ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Il noto commentatore tv Lele Adani ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Il grande cammino del Napoli non deve far dimenticare le “mancanze” di chi sta dietro. Non credo l’Inter rischi il posto tra le prime quattro, ma non può di certo dirsi soddisfatta di quello che sta facendo: 6 sconfitte in 22 partite, i pareggi contro Monza e Samp".