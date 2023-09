Adani: "Il Napoli di Spalletti è scomparso, ma si può vincere anche in modo diverso"

Lele Adani, ex difensore e opinionista Rai, è intervenuto alla BoboTV

Lele Adani, ex difensore e opinionista Rai, è intervenuto alla BoboTV: "E' lecito che l'allenatore cambi, la prima cosa da fare è allenare la piazza e i calciatori, che è la cosa più dura. Il Napoli prima giocava a memoria, vinceva e si divertiva, mentre gli altri rincorrevano il pallone che i calciatori di Spalletti giocavano. Ora non c'è più il Napoli dell'anno scorso, questo è cambiato. Ma non è che ora calci la palla sulla luna.

Bisogna abituarsi ad altro e si può anche vincere con altro. Non si vince solo come ha fatto Spalletti. Ma gli allenatori evoluti e preparati hanno portato i giocatori ad alzare le loro carriere come ha fatto Spalletti lo scorso anno o Pioli due anni fa col Milan. Lobotka c'era anche prima ma il miglior Lobotka si è visto con Spalletti".