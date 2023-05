Adani: "Il Napoli soffre il Milan, ma il Milan con l'Inter non vede mai palla..."

Daniele Adani, ex difensore e ormai opinionista per la Bobo Tv, ha parlato del derby di ieri sera, vinto dall'Inter per 2-0 contro il Milan

TuttoNapoli.net

Daniele Adani, ex difensore e ormai opinionista per la Bobo Tv, ha parlato del derby di ieri sera, vinto dall'Inter per 2-0 contro il Milan: "Quante ne abbiamo sentite quando dicevamo che Skriniar andava ceduto? Sembrava che ci volesse la respirazione artificiale senza di lui. Ora lui dov'è? Si sente la mancanza? Questo non perché lui non vale, ma perché l'Inter è forte come squadra. Darmian è uno applicato, ha sempre beneficiato del lavoro di squadra. Il Napoli soffre il Milan, mentre il Milan non gioca contro l'Inter.

La verità è una. Le ultime tre gare non ha mai visto palla. Se sta basso perde i duelli con l'Inter, se sta alto gli beccano alle spalle".