Adani: “Napoli ai quarti di Champions? Piano! Lo dicono per dare pressione a Conte”

Nel corso di "Viva el futbol", l'ex difensore Lele Adani ha parlato del Napoli di Antonio Conte: "Io andrei piano a parlare come fanno tutti, lo fanno perché poi così danno pressione a Conte, essendo lui mettono già il Napoli nelle prime otto in Champions League. Ma non è così, andateci piano! Abbiamo avuto l'Inter, come italiani, che ha fatto due finali in tre anni. Il Napoli vince due scudetti in tre anni e allora di conseguenza è ma allora fa bene in Champions League? No, ragazzi, non è così semplice perché la Champions League è un altro sport.

Se voi chiedete, non ce lo dirà mai ovviamente, ad Antonio cosa pensa della Champions League dirà che è una meravigliosa, fantastica e luminosa zavorra. La Champions League è pesante per chi vuole riconfermarsi in Italia, è dura. Certo che il valore della squadra te lo dà quella competizione, ma è dura, è veramente difficile. Il Napoli non arriva a due giocatori per ruolo, tanto è vero che non so neanche se chiudono Juanlu come vice Di Lorenzo, infatti è rimasto Zanoli. La squadra è forte, ma se per me è più allungata che rinforzata, escluso KDB”.