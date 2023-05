Adani: "Napoli inno alla bellezza, qualcuno fa finta di dimenticarlo ma resterà per sempre"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore Lele Adani ha parlato della giornata di Napoli-Salernitana e non solo

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore Lele Adani ha parlato della giornata di Napoli-Salernitana e non solo: "Il Napoli ha fatto tutto quello che doveva, nn può riuscirti tutto sempre alla perfezione, ma il migliore in campo è stato Ochoa, il portiere della Salernitana, quindi hai fatto di tutto, pure dopo l'1-1. Era tutto apparecchiato per quel giorno, ma restiamo sul percorso. Tutti hanno diritto al bello, il Napoli ti cambia, ti fa riflettere, ti fa entusiasmare e Spalletti ha detto che arriva alla sera, è pronto per staccare poche ore ma rivede delle cose per fargliele fare meglio alla squadra e questo ti riporta alla mente il film delle giocate del Napoli che è impossibile pensare ci siano state nello stesso campionato. E' un inno alla bellezza.

Il tempo non scalfirà mai l'anno del Napoli, ha scandito il tempo, hai voglia dopo a far finta che è stato un po' così per dimenticarlo. La bellezza rimane per sempre, è un regalo ricevuto da tutti noi appassionati. E che passione. E' l'anno del Napoli, se i festeggiamenti durano pure 4-5 mesi in più ben venga".