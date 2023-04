Adani: "Napoli mai pericoloso nel primo tempo, il Milan ha un giocatore eccezionale"

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e ora commentatore Daniele Adani ha detto la sua su Napoli-Milan

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e ora commentatore Daniele Adani ha detto la sua su Napoli-Milan soffermandosi su come l'undici di Pioli sia riuscito ad uscire indenne dal Maradona: "Lo ha fatto nell’unico modo in cui poteva: facendo densità nei propri 30 metri, ma soffrendo poco e “pizzicando” ogni tanto l’avversario con ripartenze micidiali. Il Napoli ha calciato tanto, ma nel primo tempo non è mai stato pericoloso. Il Milan, invece, ha usato bene il corpo, ritrovando il piacere del duello fisico, difendendo alla grande.