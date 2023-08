Adani: “Napoli meno dominante e fluido rispetto all'anno scorso. A Frosinone si è visto…”

Daniele Adani ha analizzato ai microfoni della Bobo Tv su Twitch la vittoria del Napoli a Frosinone

Daniele Adani ha analizzato ai microfoni della Bobo Tv su Twitch la vittoria del Napoli a Frosinone: “Contro il Frosinone, il Napoli non ha avuto quell’attitudine di dominio che aveva lo scorso anno, ma questo può essere dovuto a tanti fattori. Però mi è sembrato meno dominante e meno fluido a livello di tecnica. Poi è andato sulla fiducia, sulla consapevolezza e su Osimhen, più che sulle sicurezze che aveva lasciato tre mesi fa. Quelle per me vanno di nuovo ricostruite e riconfermate. Ad esempio i gol sono arrivati in transizione, il Napoli li fa in dominio in genere”.