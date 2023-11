Adani: "Raspadori sarà per anni in ballottaggio in Nazionale"

L'analisi di Lele Adani sull'attacco dell'Italia nel giorno della sfida contro l'Ucraina, partita chiave per la qualificazione a Euro 2024.

L'analisi di Lele Adani sull'attacco dell'Italia nel giorno della sfida contro l'Ucraina, partita chiave per la qualificazione a Euro 2024: "Venerdì contro la Nord Macedonia abbiamo visto una squadra brava nel costruire e nell'inserirsi, nel rifinire e per una volta molto brava nel segnare tanti gol", le sue parole a Tuttomercatoweb.com.

All'Olimpico ha realizzato una doppietta Federico Chiesa, calciatore che stasera sarà di nuovo in campo. Ed è andato a segno anche Giacomo Raspadori che, invece, dovrebbe lasciare il posto a Gianluca Scamacca: "E' giusto che quello con Raspadori resti un ballottaggio. Giacomo sa far giocare bene la squadra, è bravo nei movimenti e nella capacità di far girare la squadra in un certo modo. Scamacca sta attraversando un buon momento, ha fatto il primo gol a Wembley e nell'Atalanta ha realizzato delle bellissime reti. Non abbiamo probabilmente l'eccellenza che hanno 4-5 squadre in Europa, ma in questo momento abbiamo due ottimi centravanti su cui ragionare".

Per Adani, quello tra Raspadori e Scamacca è ballottaggio che in Nazionale può riproporsi ancora per diversi anni: "Sono due attaccanti moderni, ma al contempo hanno caratteristiche diverse".