Adani sottolinea: "Lobotka meno coinvolto con Garcia, l'ha ammesso anche Rrahmani"

Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli alla Bobo Tv su Twitch: "Partiamo da un dato certo: il Napoli ha i due giocatori più forti della Serie A. Osimhen e Kvara, con Lautaro sono la Top 3 del campionato. Avendo quelli, può anche essere una squadra diversa dallo scorso anno e vincere comunque il campionato.

Per me non farà fatica ad andare in Champions, arriverà nelle prime quattro e sicuramente lotterà per lo scudetto, per riconfermare lo scudetto sul petto. Ma se cerchiamo delle diversità con l'anno scorso, son d'accordo che Lobotka è meno coinvolto nella manovra. L'ha ammesso anche Rrahmani alla Rai, che quest'anno rischiano meno la giocata quando il Napoli è pressato. Questo, tradotto, è che si passa meno da Lobotka e si va diretti davanti".