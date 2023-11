Adani sulla fine della Bobo TV: "Gravi comportamenti da chi consideravo un amico"

Daniele Adani, intervenuto ai microfoni di TV Play, ha commentato la fine della Bobo TV

Daniele Adani, intervenuto ai microfoni di TV Play, ha commentato la fine della Bobo TV: "Non eravamo solo un gruppo di persone che ha sparigliato le carte e inventato un nuovo modo di fare comunicazione, ma non per celebrarci ma per ringraziare le tante persone che ci seguivano - riporta Linterista.it -. Interromperlo così è stato ingiusto, è stato sbagliato e ha rivelato una situazione molto più grave nei comportamenti rispetto all’aspetto professionale che è quella che ci conduce all’amicizia che ci legava".