Adani sulla lotta Scudetto: "Napoli straordinario, ma ho sempre considerato l'Inter la favorita"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e opinionista tv Daniele Adani ha parlato della lotta Scudetto che vede i bookies considerare l'Inter la favorita:

"Io l’ho sempre pensato, mentre sulla Juve ho mollato qualche settimana fa. L’Inter, però, a differenza dei bianconeri non ha mai perso la direzione del percorso. Napoli e Milan hanno fatto cose straordinarie, ma per me la gerarchia ha sempre visto l’Inter davanti, anche quando era un po’ in ritardo. Proprio il fatto che la squadra non si sia disunita quando era a -7 dai cugini rossoneri, ma abbia tirato dritto per la propria strada senza guardare le altre, è la conferma di una certa maturità. Ha sempre fatto corsa su se stessa e ora può farlo anche punti alla mano, essendo tornata a ridosso delle prime e totalmente in corsa".