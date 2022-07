Addio Mertens, Forgione: "Ha rifiutato di proseguire a lavorare con Spalletti"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, ha commentato su Facebook il mancato rinnovo di Dries Mertens col Napoli.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, ha commentato su Facebook il mancato rinnovo di Dries Mertens col Napoli: "Sia chiaro: Mertens non ha rifiutato l'offerta del Napoli. Mertens ha rifiutato di proseguire a lavorare con Spalletti e di continuare a giocare poco. Il mister non gli avrebbe dato più spazio dello scorso anno e il belga ha fatto la sua rispettabile scelta. Non ci sono colpevoli, ed è esercizio sterile cercarli. Il mister ha il diritto di fare le sue valutazioni tecniche, ed è pagato per questo. La dirigenza ha il diritto di offrire quel che ritiene congruo per un 35enne considerato una riserva dal tecnico. E il calciatore di fare la scelta di non restare".