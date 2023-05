ADL: “A Napoli non si può essere depressi. Dalla città ho più ricevuto, per me dare è normale”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Repubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della città:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Repubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della città: “Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra…qui a Napoli non si può essere depressi perchè basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso? Noi abbiamo delle città pazzesche, ma anche nella provincia, nella piccola provincia, quella tanto decantata da Pietro Germi. Lei quando va in provincia rimane suggestionato dall’architettura, dalla gente, dalla passionalità. In America è un po’ tutto più flat”.

Lei pensa di aver più dato o più ricevuto da questa città? “Penso di aver più ricevuto, perchè per me dare è normale. Io non chiedo mai niente. Io penso che nella vita si debba dare, dare, dare, dare, dare senza mai chiedere nulla in cambio. Perlomeno questo mi appartiene. Lo dico sempre ai miei figli: ‘Cercate di non fare mai le cose perchè qualcuno vi dire dare qualche cosa. Secondo me non vi devono nemmeno dire grazie, siete voi che dovete ringraziare gli altri”.