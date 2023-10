ADL agli allenatori che hanno rifiutato: “Non sapete cosa vi perdete a non venire a Napoli…”

"Io gli dico: non sapete cosa vi perdete a non venire a vivere a Napoli, l'energia che c'è qui non si trova altrove".

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Anche se non fa riferimento diretto al casting estivo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra toccare il tema nel corso dell’incontro di oggi con alcuni giornalisti a Castel Volturno: "Parliamoci chiaro: non è che tutti gli allenatori vogliono rischiare di venire in un posto dove c'è il paragone con Spalletti, che ha vinto con 16 punti di vantaggio. Chi glielo fa fare? Io gli dico: non sapete cosa vi perdete a non venire a vivere a Napoli, l'energia che c'è qui non si trova altrove".