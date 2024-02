ADL alla stampa: “Leggo acredine, ma dovreste accompagnare un club con bilancio in utile e 147mln a riserva”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è rivolto direttamente alla stampa nel corso della sua conferenza stampa odierna

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è rivolto direttamente alla stampa nel corso della sua conferenza stampa odierna: "Io sto immaginando quello che c'è da fare per il 2030 per avere una società economicamente per competere con le più forti del mondo. Questo è il mio obiettivo. Molti ci hanno accusato di non aver investito sui giovani, il vivaio, ma avere una seconda squadra e tirare fuori i vari Cheddira, Folorunsho ecc di proprietà Napoli. Sul pezzo ci stiamo.

Io non mi sono mai permesso di dire 'che città è questa', 'che sporcizia...' ecc, sono sempre stato un alfiere della napoletanità come mio padre mi ha insegnato, ma molti di voi non agite da tifosi del Napoli per me. La critica è necessaria, ma dovreste accompagnare la società in un percorso perchè in 19 anni non vi abbiamo mai tradito. Io chiudo il bilancio a +80 di utili e 147mln di riserva a bilancio, non è che me li metto in tasca, anche perché fortunatamente non mi servono.

Ma leggo sempre acredine, non so per quale motivo, invidia o cos'altro. Non per le critiche per me o per i miei collaboratori, di primo livello, come Giuntoli preso dal Carpi, cresciuto con noi per 8 anni, nascondendomi addirittura che era juventino sfegatato (ride, ndr) e sapendolo non l'avrei neanche trattenuto, nonostante il bene per lui, la compagna ed il figlio. Per Cristiano sono sempre pronto a dargli una mano, ma certe cose non tollero, ma è un'altra storia..."