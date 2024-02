ADL alla stampa: "Riconoscete almeno che un signore pulito tiene in alto il club con meno soldi delle altre"

Aurelio De Laurentiis in un passaggio ha anche ammesso la difficoltà nel competere in un contesto estremamente indebitato e senza regole

Nella lunga conferenza stampa di ieri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un passaggio ha anche ammesso la difficoltà nel competere in un contesto estremamente indebitato e senza regole: "Noi combattiamo in un contesto sbagliato, con molte modifiche da fare, ma siamo l'unica squadra in Italia con un bilancio in attivo, contro squadre indebitate per 1miliardo e che non dovrebbero neanche iscriversi. Ce la mettiamo tutta, ma fatturiamo il 50% di Juve Inter e Milan e quindi dobbiamo essere perfetti, non dobbiamo sbagliare nulla altrimenti perchè dovrei mettere i miei soldi per lo stadio ed il centro sportivo con 12 campi. In Lega sento però 1 ora del calcio femminile con 6 squadre di Serie A, portandole al professionismo con tutti i costi del caso, ma io dico non vi fate i conti. Poi molti neanche ci sono: tranne me e Lotito, forse Setti e Percassi, neanche Commisso, ma i proprietari dove sono?".

Ed ancora: "Altri club hanno grandi personaggi di spessore che hanno rapporti con giornali e media e quindi ne parlano benissimo, ma hanno 1 miliardo di debiti, ma io a casa mia non lo tollererei mai. A lei non piace che il calcio sia diventato nel tempo un'industria dell'intrattenimento, ma io vengo da lì, dai sogni". Ed in un altro passaggio anche una critica alla stampa: "In una città con vari fallimenti, senza continuità, io vi ho portato in Europa per tutti questi anni, pure sopra la Juventus, e senza imbrogliare. Un signore pulito, che ci mette la faccia, mi aspettavo questo dalla platea... io ne vado fiero, perché mando a quel paese tizio o caio, perché me lo posso permettere?".