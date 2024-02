ADL annuncia: "Ad aprile il film Scudetto! Lo trasmetterò nelle sale e voglio capire allo stadio"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa ha annunciato anche l'uscita di un film sullo Scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa ha annunciato anche l'uscita di un film sullo Scudetto: "Io devo riconoscere a Spalletti che dopo un primo anno in un cui gli presentai un gruppo di personaggi che non remavano a favore del club, pur essendo professionisti, e come Benitez nel secondo anno ha deciso di dormire qu

Significa anche non disperdere il proprio tempo, svegliarsi di notte, come lui ha confessato nel film che sto finendo di montare e da voi vorrei sapere se oltre a proiettarlo nei cinema, ovviamente a pagamento perché non pensavo costasse così tanto quando sono iniziato, mandarlo anche allo stadio con i maxi-schermi. Ad aprile vorrei far uscire questo film Scudetto".