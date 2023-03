ADL assolto, l'avvocato: "Ecco la sua reazione. Osimhen? Club ha sempre operato nella legalità"

Fabio Fulgeri, avvocato, penalista di De Laurentiis, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live.

Fabio Fulgeri, avvocato, penalista di De Laurentiis, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Giustizia è fatta, siamo molto contenti per l’assoluzione del presidente De Laurentiis, contavamo che andasse a finire in questo modo. Ho sentito De Laurentiis, era ovviamente contentissimo. Il giudice ha riconosciuto le ragioni della difesa, abbiamo sempre sostenuto sempre l’assenza di qualunque meccanismo preordinato a frodare il fisco.