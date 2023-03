ADL attacca Dazn: “Partite sempre in ritardo e con una qualità scadente"

Stoccata di Aurelio De Laurentiis a DAZN nel corso del suo intervento a 'Radio 24' dove era presente il giornalista Pierluigi Pardo

TuttoNapoli.net

Stoccata di Aurelio De Laurentiis a DAZN nel corso del suo intervento a 'Radio 24' dove era presente il giornalista Pierluigi Pardo, conduttore e telecronista di punta di DAZN. "Vedo che a Radio24 state parlando sempre più spesso di noi, è bellissimo. Pardo è nemico della qualità perché lavora per l'emittente che manda in onda sempre in ritardo e con una qualità scadente le partite", ha detto De Laurentiis.