ADL: “Chi l’ha detto che dobbiamo ripeterci, tra l'altro con un nuovo allenatore? Non è scritto…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato alcuni giornalisti a Castel Volturno e ha detto la sua sul momento del Napoli

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato alcuni giornalisti a Castel Volturno e ha detto la sua sul momento del Napoli: "In questo periodo ho avuto tanti impegni, ora sono tornato e mi sono riavvicinato alla squadra per darle serenità. È una mia colpa non essere stato sufficientemente vicino alla squadra a inizio stagione, ma avevo altre incombenze. Una volta risolte, mi sono dedicato al Napoli e sarà così per tutto il resto del campionato - spiega De Laurentiis -. L'anno scorso abbiamo vinto con 16 punti sulla seconda ma chi l'ha detto che ci dovremmo ripetere, tra l'altro con un altro allenatore? Lo speriamo, certo, ma tutto ciò non è scritto da nessuna parte.

Noi siamo il Napoli, ci siamo qualificati in Europa per 15 anni di fila, non è che ogni volta un cerino incendia un pezzo di carta bisogna gridare che va a fuoco tutto. I pompieri siamo noi stessi, le decisioni vanno fatte con serenità e senza errori dettati dalla fretta".