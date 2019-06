ADL chiarisce su James: "Mai detto che non va bene per noi, c'è particolare rispetto con Ancelotti. Chi vivrà vedrà..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento alla Camera dei Deputati: "James? Old news, nel senso che è già vecchia...Nessuno ha mai negato che non vada bene per noi Rodriguez, anzi esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia del calciatore, c'è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative - riporta l'edizione online de Il Mattino - e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti".